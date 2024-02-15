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Футболист Тюкавин: знал и верил, что останусь в "Динамо"

Футболист Тюкавин: знал и верил, что останусь в "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Констатин Тюкавин рассказал о новом контракте с бело-голубыми. Он сообщил "СЭ", что не рассматривал никаких вариантов перехода в другую команду и не сомневался, что останется в своем клубе.

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