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Царьград

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Наталья Фриске похудела на 17 кг и столкнулась с трудностью выбора белья

Наталья Фриске похудела на 17 кг и столкнулась с трудностью выбора белья

Наталья Фриске за четыре месяца сбросила 17 кг благодаря рекомендациям эндокринолога. Она рассказала о проблемах с грудью после операции, проведенной в 2024 году.

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