На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: чего стоит лишь одно триумфальное освобождение Авдеевки, а также активное наступление на четырех направлениях фронта, уничтожение полевых складов ВСУ и разгром укрепрайонов ВСУ нашей авиацией.