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Триумфальное освобождение Авдеевки, активное наступление и уничтожение складов: итоги СВО за неделю

Триумфальное освобождение Авдеевки, активное наступление и уничтожение складов: итоги СВО за неделю

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: чего стоит лишь одно триумфальное освобождение Авдеевки, а также активное наступление на четырех направлениях фронта, уничтожение полевых складов ВСУ и разгром укрепрайонов ВСУ нашей авиацией.

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