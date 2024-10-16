Синоптик Старков: снег в Москве прогнозируется на всю неделю

Эта неделя в столичном регионе отличается неустойчивой и "по-предзимнему" прохладной погодой. Снег будет идти до конца недели, хотя и не так интенсивно, как в начале, рассказал синоптик Gismeteo Леонид Старков в беседе с Общественной Службой Новостей.