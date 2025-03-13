Барнаульского таксиста после конфликта со школьницей отключили от заказов на месяц

В компании подтвердили, что мужчина во время поездки вел себя грубо и некорректно В сервисе такси "Максим" на месяц отстранили от работы барнаульского водителя, который не довез до школы 12-летнюю девочку и высадил ее на дороге.
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