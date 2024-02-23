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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Baldur's Gate 3 получила 19-й хотфикс. Разработчики готовят “надежный кроссплатформ...

Baldur's Gate 3 получила 19-й хотфикс. Разработчики готовят “надежный кроссплатформ...

Baldur's Gate 3 получила 19-й хотфикс. Разработчики готовят “надежный кроссплатформенный план поддержки модов”Baldur’s Gate 3 получила новое исправление, и его разработчики сообщили, что работают над поддержкой кроссплатформенных модов.

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