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Тульские новости

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В Киреевском районе уголовное дело возбуждено после гибели детей в пожаре

В Киреевском районе уголовное дело возбуждено после гибели детей в пожаре

В Киреевском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей при пожаре. Предварительно известно, что в ночь с 19 на 20 октября в результате пожара в частном доме в деревне Демидовка Киреевского района погибли трое детей: 2015-го,2020-го и 2021-го годов рождения.

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