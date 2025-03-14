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Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

Одной из задач украинских властей для сохранения демографических перспектив станет отговорка оставшихся в стране после начала боевых действий мужчин, чтобы они не воссоединялись с женами и детьми, уехавшими за рубеж.

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