Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

Одной из задач украинских властей для сохранения демографических перспектив станет отговорка оставшихся в стране после начала боевых действий мужчин, чтобы они не воссоединялись с женами и детьми, уехавшими за рубеж.
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