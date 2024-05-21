Мягкий как пух апельсиновый пирог: тесто словно крем, и домашним нравится больше торта

Представьте: вы стоите у плиты, а аромат свежих апельсинов и сладкого шоколада наполняет кухню. Апельсиновый пирог — это не просто десерт, это настоящий кулинарный шедевр, который приготовится буквально за 5 минут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии