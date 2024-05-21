Steak Lovers
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Steak Lovers

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Мягкий как пух апельсиновый пирог: тесто словно крем, и домашним нравится больше торта

Мягкий как пух апельсиновый пирог: тесто словно крем, и домашним нравится больше торта

Представьте: вы стоите у плиты, а аромат свежих апельсинов и сладкого шоколада наполняет кухню. Апельсиновый пирог — это не просто десерт, это настоящий кулинарный шедевр, который приготовится буквально за 5 минут.

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