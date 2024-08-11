Синоптик рассказал перспективы возобновления купального сезона в РФ

Температура воды в водоемах города Москва в данный момент достигла 19 градусов, для возобновления купального сезона, воздух должен прогреться до 27-30 градусов и сохраняться на таком уровне на протяжении как минимум пяти-шести дней .
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