Полиция официально подтвердила причастность зелёного берета Мэттью Ливельсбергера ко взрыву электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
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Полиция официально подтвердила причастность зелёного берета Мэттью Ливельсбергера ко взрыву электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
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