12 пунктов, которые нужно выполнять для защиты функций мозга

Американская академия неврологии предложила 12 факторов, влияющих на здоровье мозга. Рекомендации, основанные на исследованиях и опубликованные в журнале Neurology, направлены на поддержку когнитивного здоровья на всех этапах жизни, помогая людям предотвратить снижение функций мозга, улучшить общее самочувствие и снизить риск неврологических заболеваний.