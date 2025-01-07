12 пунктов, которые нужно выполнять для защиты функций мозга

Американская академия неврологии предложила 12 факторов, влияющих на здоровье мозга. Рекомендации, основанные на исследованиях и опубликованные в журнале Neurology, направлены на поддержку когнитивного здоровья на всех этапах жизни, помогая людям предотвратить снижение функций мозга, улучшить общее самочувствие и снизить риск неврологических заболеваний.
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