Частный дом и машину цыган подожгли в Коркино

В доме проживали члены цыганской диаспоры.фото: t.me/mchsmsk--> Частный дом и автомобиль загорелись в Коркино Челябинской области, полиция разыскивает поджигателей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
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