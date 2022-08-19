Пожарные Алжира взяли под контроль горящий лес

Лесные пожары взяли под контроль пожарные Алжира, 19 августа сообщает BBC Africa. Пожарные в Алжире заявили, что они взяли под контроль лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе пять членов одной семьи.