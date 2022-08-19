smi.today

3 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    А статья то о чём ? Всем давно известно что все эти правила меняются со временем как перчатки .«Не звучит – не а...
  • валентина пожиленко
    США – это самое агрессивное государство на планете, властные особи которого, подобно хищникам жаждут страданий и кро...Военная помощь СШ...
  • Вера
    Макарон не забыл записать разговор с Путиным, удивляюсь  нашему президенту, что он с ним ещё общается после его подло...Макрон заявил, чт...

Пожарные Алжира взяли под контроль горящий лес

Пожарные Алжира взяли под контроль горящий лес

Лесные пожары взяли под контроль пожарные Алжира, 19 августа сообщает BBC Africa. Пожарные в Алжире заявили, что они взяли под контроль лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе пять членов одной семьи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх