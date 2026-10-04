В лесополосе под Кременчугом найдено тело сотрудника военкомата

В Кременчуге Полтавской области в лесополосе обнаружили тело 40-летнего сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкомата в Украине), сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур, ознакомившихся с обстоятельствами происшествия.
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