В лесополосе под Кременчугом найдено тело сотрудника военкомата

В Кременчуге Полтавской области в лесополосе обнаружили тело 40-летнего сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкомата в Украине), сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур, ознакомившихся с обстоятельствами происшествия.