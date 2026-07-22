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Русская весна

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Продолжаются массированные удары по портам, судам и объектам снабжения врага в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

Продолжаются массированные удары по портам, судам и объектам снабжения врага в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

Продолжаются массированные удары по портам, судам и объектам снабжения врага в Одессе. В порту Черноморска поражены сухогруз во время разгрузки военных грузов, объекты логистической инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами, сообщает Минобороны.

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