Продолжаются массированные удары по портам, судам и объектам снабжения врага в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

Продолжаются массированные удары по портам, судам и объектам снабжения врага в Одессе. В порту Черноморска поражены сухогруз во время разгрузки военных грузов, объекты логистической инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами, сообщает Минобороны.
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