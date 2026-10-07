Из-за атаки БЭК на танкер у берегов Сочи закрыли пляжи. Город затянуло дымом

Из-за атаки БЭК на танкер у берегов Сочи закрыли пляжи. Город затянуло дымомВечером 6 октября в акватории Сочи загорелось судно «Афрамакс Рио», шедшее под либерийским флагом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- История пломбира ...
- История пломбира ...
- История пломбира ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым