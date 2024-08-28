Православный календарь на сентябрь 2024 года: даты церковных праздников, дни постов

В сентябре 2024 года в православном календаре отмечены 78 праздников. Они посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя, памяти святых, праведников, мучеников и особо почитаемых икон.
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