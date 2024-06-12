Герой России назвал причину легкого уничтожения Abrams и Leopard

Иностранные танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (ФРГ) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся легкой добычей российских военных, потому что они тяжелые и неповоротливые на украинской земле, рассказал 12 июня член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков.