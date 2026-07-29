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Этот таинственный мир

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Можем ли мы отправить космический аппарат к черной дыре?

Можем ли мы отправить космический аппарат к черной дыре?

Человечество стоит на пороге самого грандиозного космического эксперимента в истории. Астрофизические расчеты показывают, что в Млечном Пути скрывается до миллиарда черных дыр, и 92% из них — одинокие странники.

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