Можем ли мы отправить космический аппарат к черной дыре?

Человечество стоит на пороге самого грандиозного космического эксперимента в истории. Астрофизические расчеты показывают, что в Млечном Пути скрывается до миллиарда черных дыр, и 92% из них — одинокие странники.
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