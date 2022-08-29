Новейший британский авианосец сломался вскоре после отплытия

Новейший авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиарда долларов), сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.
Новейший авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиарда долларов), сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.
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