Военэксперт Леонков: с морскими дронами справятся средства РЭБ и лазеры

Украинский конфликт стал первым случаем, когда началось массовое использование морских беспилотников, что потребовало разработки новых методов противодействия, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью для «Ленты.
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