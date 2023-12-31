Одна россиянка погибла, шестеро ранены при крушении катера у берегов Пхукета

Одна россиянка погибла, ещё шестеро российских граждан пострадали в результате крушения скоростного катера около таиландского острова Пхукет, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
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