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На заимке у Агафьи Лыковой: Вот, как живет самая знаменитая и загадочная отшельница России

На заимке у Агафьи Лыковой: Вот, как живет самая знаменитая и загадочная отшельница России

Владимир ВЕЛЕНГУРИН У фотокорреспондента KP.RU Владимира Веленгурина сбылась давняя мечта. Он побывал на заимке у знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Так вот и живёт Агафья Карповна,среди борщевика с козами и дикими зверьми👍Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни, совершенствую свой быт с природой и помощником Владимиром Веленгурин,а так же не равнодушным к её житейским заботам👁️🙏🙏
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16 час.
Lora Некрасова
Но что самое главное - она всегда в хорошем расположении духа.
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9 час.
Сергей Я
Борщевика в тайге нет.
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7 час.

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