На заимке у Агафьи Лыковой: Вот, как живет самая знаменитая и загадочная отшельница России

Геннадий Свешников

Так вот и живёт Агафья Карповна,среди борщевика с козами и дикими зверьми👍Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни, совершенствую свой быт с природой и помощником Владимиром Веленгурин,а так же не равнодушным к её житейским заботам👁️🙏🙏