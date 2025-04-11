Спецпосланник Трампа по Украине Келлог осудил идею Уиткоффа о новых регионах РФ

Инициативу спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о том, что признание новых российских регионов станет быстрым способом достижения мира раскритиковал спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
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