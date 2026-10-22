Пенсионерка из Калуги передала мошенникам 2,6 миллиона рублей, поверив в историю о взломе аккаунта на «Госуслугах» и попытке незаконно оформить кредит под залог ее квартиры.
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