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Ученые выяснили, что растения «кричат» от срезания или нехватки влаги

Ученые выяснили, что растения «кричат» от срезания или нехватки влаги

Ученые выяснили, что растения «кричат» от срезания или нехватки влаги, передает ScienceAlert.В рамках эксперимента растениям томата и табака срезали стебли и поместили в звуконепроницаемую акустическую камеру.

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