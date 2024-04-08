Ученые выяснили, что растения «кричат» от срезания или нехватки влаги, передает ScienceAlert.В рамках эксперимента растениям томата и табака срезали стебли и поместили в звуконепроницаемую акустическую камеру.
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