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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Выяснилось, как мигранты получают сертификаты о знании русского языка

Выяснилось, как мигранты получают сертификаты о знании русского языка

Тяжелее всего обстоят дела с гражданами Таджикистана и Кыргызстана.В прошлом году губернатор Калужской области проверил, как в миграционном центре получают документы прибывающие в область мигранты.

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Комментарии
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Сергей Киселев
ТОЧНО!
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23 час.
Раил Газизов
Кому нужен эта бредовая идея сдачи экзаменов? Из рассказа, для государства не имеет важного значения. Это нужно российскому криминалу.
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20 час.
Александр Лагуткин
Должен же у Государства российского, у российских чиновников проснуться инстинкт самосохранения! Иначе эта дикая и управляемая врагами России орда, которую усиленно завозят , просто поглотит страну, размоет национальную идентичность и  вернет Россию  в средневековье. Если учесть создание баз хранения оружия диаспорами, которые по сути являются преступными группировками. Получается, что наши чиновники, являясь врагами России, постепенно создают в России условия для организации исламистской армии боевиков по типу ИГИЛ. России необходимо  защищаться. Пока ещё юридическими методами. Никакого гражданства ни гастарбайтерам, ни их семьям и   родственникам. У них есть свои страны, где они  вырезали русских. Пусть живут там. На работу только по временной рабочей визе с проживанием в закрытых и охраняемых рабочих вахтовых поселках. Без права выхода из них. За малейшее нарушения режима, закона или хулиганство, - немедленная депортация с запретом на въезд. У всех уже купивших гражданство установить коллективную ответственность. Любой из семьи, нарушивший закон или совершивший хулиганские действия, лишается гражданства вместе с близкими родственниками и немедленно депортируются из России с запретом на въезд.  Диаспоры запретить, объявив их преступными сообществами. Применить к ним принцип коллективной ответственности, лишая гражданства и депортируя за участие в диаспоре. Контрольной проверкой знания языка у получивших гражданство, выявить продажных чиновников. Возбудить против них уголовные дела с целью выявить несоответствие их доходов с расходами как у самих чиновников, так и у их родственников. Аннулировать гражданство и депортировать вместе с близкими родственниками  у не прошедших контрольную проверку
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30 мин.

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