Более 50 человек погибли в ДТП с автобусом в Гватемале

TASS/AP/Moises Castillo В Гватемале 53 человека погибли при падении автобуса в овраг. Транспорт летел на высокой скорости по шоссе Ла-Пас, столкнувшись попутно с двумя легковыми автомобилями, сообщает портал soy502.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии