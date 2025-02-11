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Более 50 человек погибли в ДТП с автобусом в Гватемале

Более 50 человек погибли в ДТП с автобусом в Гватемале

TASS/AP/Moises Castillo В Гватемале 53 человека погибли при падении автобуса в овраг. Транспорт летел на высокой скорости по шоссе Ла-Пас, столкнувшись попутно с двумя легковыми автомобилями, сообщает портал soy502.

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