Глазков сообщил о возвращении цапель в Ленобласть

Они вернулись из Западной Европы или Африки Цапли прилетели в Петербург. Птицы каждый год возвращаются к своему постоянному месту гнездования, которое называется цапельником, рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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