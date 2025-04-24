Просветление и разложение: почему люди медитируют рядом с трупами

RUNGROJ YONGRIT/EPA/TASS Члены съемочной группы РЕН ТВ посетили Лаос и решили присоединиться к монахам города Луангпрабанг, которые собираются ранним утром для того, чтобы начать ежедневную церемонию сбора милостыни – такбат.
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