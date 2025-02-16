«Холодный душ» для элиты Евросоюза  и уроки демократии от вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, в своей речи неожиданно жестко раскритиковал европейские страны, которые, по его словам, отошли от фундаментальных ценностей, разделяемых Соединенными Штатами.