«Холодный душ» для элиты Евросоюза  и уроки демократии от вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, в своей речи неожиданно жестко раскритиковал европейские страны, которые, по его словам, отошли от фундаментальных ценностей, разделяемых Соединенными Штатами.
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