Огонь в подъезде, вода на чердаке и чиновники вдалеке

Жильцы дома в Сегеже пришли к выводу, что никому они не нужны Текст: Алина Гапеева, фото: Елена Завидовская Двенадцатиквартирный дом номер 8 по улице Линдозерской в Сегеже, в котором живет Елена Завидовская, в июле 2023 года признан аварийным, но люди продолжают в нем жить.