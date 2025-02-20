С начала года минимум в шести регионах зафиксировали укусы клещей

За первый месяц 2025 года зарегистрировано 78 укусов клещей в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Севастополе и Ростовской области, а также на западе России — в Калининградской области, рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.