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На горе Арарат нашли следы судна, возрастом 5000 лет. Судя по размерам и датировке, оно может быть Ковчегом

На горе Арарат нашли следы судна, возрастом 5000 лет. Судя по размерам и датировке, оно может быть Ковчегом

Группа археологов на раскопках в Турции сумела получить доказательства существования Ноева Ковчега. По словам ученых, руины легендарного корабля действительно лежат на горе Арарат, образцы соответствуют тому времени, к которому Библия относит Великий Потоп.

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Комментарии
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М
ММ
Про это писали еще научно-популярных журналах в СССР! Читал в 70-е или 80-е годы.
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2 д.
Meerflieger
Придурки... Этот корабль (если он был, конечно) ещё папаша Ной СПАЛИЛ, когда жертвы Господу за спасение приносил... ВСЕСОЖЖЕНИЕ называется. А откуда дрова на горе? Да ещё и после Потопа? 😃
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2 д.
Андрей Бедный
Собрал каждой твари по паре, а потом спалил их прямо в ковчеге Во славу Его за спасение свое ))
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1 д.

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