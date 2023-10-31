На горе Арарат нашли следы судна, возрастом 5000 лет. Судя по размерам и датировке, оно может быть Ковчегом

М ММ Про это писали еще научно-популярных журналах в СССР! Читал в 70-е или 80-е годы.

Meerflieger Придурки... Этот корабль (если он был, конечно) ещё папаша Ной СПАЛИЛ, когда жертвы Господу за спасение приносил... ВСЕСОЖЖЕНИЕ называется. А откуда дрова на горе? Да ещё и после Потопа? 😃