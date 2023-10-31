На горе Арарат нашли следы судна, возрастом 5000 лет. Судя по размерам и датировке, оно может быть Ковчегом

Группа археологов на раскопках в Турции сумела получить доказательства существования Ноева Ковчега. По словам ученых, руины легендарного корабля действительно лежат на горе Арарат, образцы соответствуют тому времени, к которому Библия относит Великий Потоп.
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