В ЕС попытались заткнут рот русским СМИ, а 13 банков отключили от SWIFT

Eduard Когда Путин просто врежет по Брюсмелю,Берлину и Парижу наконец? Все спнкции сразу сдуются!

Eduard Нужна война с ЕС,нам не впервой по ним ходиьь,просто идти нужнобудит до Греции,Испании.Всё будит наше!