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В ЕС попытались заткнут рот русским СМИ, а 13 банков отключили от SWIFT

В ЕС попытались заткнут рот русским СМИ, а 13 банков отключили от SWIFT

ЕС принял новый пакет санкций, касающийся 48 физических и 35 юридических лиц. В частности, в Европе попытались заткнут рот 8 русским СМИ, а 13 банков отключили от SWIFT.

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Комментарии
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Eduard
Когда Путин просто врежет по Брюсмелю,Берлину и Парижу наконец? Все спнкции сразу сдуются!
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1 д.
Eduard
Нужна война с ЕС,нам не впервой по ним ходиьь,просто идти нужнобудит до Греции,Испании.Всё будит наше!
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1 д.
Eduard
Вы алюминий покупать будите,но через другуюдверь и за другие деньги,народ оплатит аферу власти!
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1 д.
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