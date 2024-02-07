Карлсон назвал Москву прекрасным городом

TASS/Zuma Такер Карслон рассказал, почему решил взять интервью у Владимира Путина. Журналист заявил, что всё это время западные СМИ однобоко освещали конфликт на Украине: занимались только тем, что "рекламировали Зеленского, будто он какой-то бренд".