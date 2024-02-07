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Карлсон назвал Москву прекрасным городом

Карлсон назвал Москву прекрасным городом

TASS/Zuma Такер Карслон рассказал, почему решил взять интервью у Владимира Путина. Журналист заявил, что всё это время западные СМИ однобоко освещали конфликт на Украине: занимались только тем, что "рекламировали Зеленского, будто он какой-то бренд".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Удачи и всего хорошего Такеру Карлсону. Надеюсь, что он будет объективен...
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22 час.

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