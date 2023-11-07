Square Enix обновила общие продажи Final Fantasy, но ничего не сказала о Final Fantasy XVI для Play...

Square Enix обновила общие продажи Final Fantasy, но ничего не сказала о Final Fantasy XVI для PlayStation 5Square Enix признала, что сталкивается с огромной конкуренцией как на традиционных платформах, вроде консолей и ПК, так и на мобильных.
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