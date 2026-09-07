Россияне назвали мужчин главными инициаторами второго свидания

Почти две трети россиянок считают, что организацию второго свидания должен взять на себя мужчина. Об этом «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова рассказа...
- Зеленский выразил...
- The Guardian: аму...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым