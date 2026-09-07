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Газета.ру

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Россияне назвали мужчин главными инициаторами второго свидания

Россияне назвали мужчин главными инициаторами второго свидания

Почти две трети россиянок считают, что организацию второго свидания должен взять на себя мужчина. Об этом «Газете.

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