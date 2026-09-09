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За рулем

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В России изменилась стоимость Hyundai и Kia нашей сборки: актуальные цены

В России изменилась стоимость Hyundai и Kia нашей сборки: актуальные цены

В сентябре российский бренд Solaris скорректировал стоимость двух моделей местной сборки. Речь идет о кроссовере HC (преемнике Hyundai Creta) и кросс-хэтчбеке KRX (ранее известном как Rio X).

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