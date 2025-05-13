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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канада выиграла 3 матча подряд на ЧМ-2025 с общим счетом 16:1. Кросби, Хорват, Монтур и Кайлле забили в игре с Францией

Канада выиграла 3 матча подряд на ЧМ-2025 с общим счетом 16:1. Кросби, Хорват, Монтур и Кайлле забили в игре с Францией

Сегодня команда под руководством тренера Дина Эвасона обыграла сборную Франции (5:0) в матче группового этапа.

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