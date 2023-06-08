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ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЛАТЕЖИ В РУБЛЯХ: КАЗАХСТАН ОБЪЯСНИЛ СИТУАЦИЮ

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЛАТЕЖИ В РУБЛЯХ: КАЗАХСТАН ОБЪЯСНИЛ СИТУАЦИЮ

Правительство Казахстана не ограничивало деятельность банков по операциям в рублях. Об этом заявил вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

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