«Ростелеком» вводит запрет на использование ИИ без согласования в контрактах с подрядчиками

Структура «Ростелекома» — ООО «РТК — Информационная безопасность» (бренд ГК «Солар») начала включать в новые договоры с ИТ-подрядчиками пункты о строгом запрете на использование искусственного интеллекта (ИИ) без предварительного согласования с заказчиком.