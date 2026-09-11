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Регионы России

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«Ростелеком» вводит запрет на использование ИИ без согласования в контрактах с подрядчиками

«Ростелеком» вводит запрет на использование ИИ без согласования в контрактах с подрядчиками

Структура «Ростелекома» — ООО «РТК — Информационная безопасность» (бренд ГК «Солар») начала включать в новые договоры с ИТ-подрядчиками пункты о строгом запрете на использование искусственного интеллекта (ИИ) без предварительного согласования с заказчиком.

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