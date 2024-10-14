Ближний Восток и выборы в США: Что общего у Израиля с Ираном?

Спустя год после начала войны в Газе между Израилем и ХАМАСом, она выявила интригующую особенность: если не считать событий на Ближнем Востоке, ни один конфликт в мире, включая Северо-Восточный военный округ Украины, не оказал такого большого влияния на ситуацию в Газе.
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