Ближний Восток и выборы в США: Что общего у Израиля с Ираном?

﻿﻿Спустя год после начала войны в Газе между Израилем и ХАМАСом, она выявила интригующую особенность: если не считать событий на Ближнем Востоке, ни один конфликт в мире, включая Северо-Восточный военный округ Украины, не оказал такого большого влияния на ситуацию в Газе.