Собчак нашла интересный нюанс в словах Путина о прекращении огня AlexCoderСобчак нашла интересный нюанс в словах Путина о прекращении огня AlexCoder Президент намеренно подчеркнул изменения в отношениях с американцами Слова Владимира Путина о том, что Россия готова к прекращению огня на определенных условиях, внимательно изучали не только на Западе, но и в родной стране.