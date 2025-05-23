Европа увидела угрозу от двух стран в вопросе санкций против России

В Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что возможное ослабление антироссийских санкций со стороны США и позиция властей Венгрии могут нарушить европейское единство в вопросе введения ограничений против Москвы.
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