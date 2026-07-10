В Госдуму внесли законопроект об ускорении закупок для регионов

Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным внесли законопроект, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для субъектов Российской Федерации.
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