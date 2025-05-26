Фадеев: выплаты беременным школьницам не отражаются на уровне рождаемости

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что такие меры, как выплаты школьницам по беременности, слабо отражаются на уровне рождаемости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии