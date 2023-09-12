ГМО ваш друг: чем генно-модифицированные овощи лучше обычных

Квартира, дом, дачаПодписатьсяГМО ваш друг: чем генно-модифицированные овощи лучше обычныхОткрытия — это всегда спорно. В плане последствий использования. Одни воспринимают их со страхом, другие — с энтузиазмом.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииКатя ПлетневаДа причём тут пугает-не пугает?? Клубника безвкусная, размером с кулак, привезённая непонятно откуда зимой и обычная огородная, сладкая как мёд - вот вам и вся разница! Вот вы и ешьте ваше ГМО!!!Ответить16 час.НСНаталья СередаБраво, Катя Плетнева!Ответить8 час.
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