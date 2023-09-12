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ГМО ваш друг: чем генно-модифицированные овощи лучше обычных

ГМО ваш друг: чем генно-модифицированные овощи лучше обычных

Открытия — это всегда спорно. В плане последствий использования. Одни воспринимают их со страхом, другие — с энтузиазмом.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Да причём тут пугает-не пугает?? Клубника безвкусная, размером с кулак, привезённая непонятно откуда зимой и обычная огородная, сладкая как мёд - вот вам и вся разница! Вот вы и ешьте ваше ГМО!!!
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16 час.
НС
Наталья Середа
Браво, Катя Плетнева!
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8 час.

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