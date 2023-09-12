ГМО ваш друг: чем генно-модифицированные овощи лучше обычных

Катя Плетнева

Да причём тут пугает-не пугает?? Клубника безвкусная, размером с кулак, привезённая непонятно откуда зимой и обычная огородная, сладкая как мёд - вот вам и вся разница! Вот вы и ешьте ваше ГМО!!!