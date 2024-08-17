Тренер Газзаев: хочется, чтобы ЦСКА боролся за первое-второе места в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что желает московскому ЦСКА, в котором он работал с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год, победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Матч Премьер".
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